Pais nomeiam 14 filhos com nomes de jogadores de futebol

Jucicleide Peixoto e Irineu Cruz, 37 e 42 anos respectivamente, formaram um time de futebol - com direito a reservas - dentro de casa. O casal tem 13 filhos com idade de dois a 19 anos, e está a espera do 14º. A família mora em Conceição de Coité (a 211 quilômetros de Salvador).

As crianças têm seus nomes iniciados com a letra R e inspirados em jogadores de futebol. Rivaldo, Ronaldo, Rincon, Riquelme, Reinan, Ruan, Ramirez, Rafael, Rauan, Robson, Railson, Rafael e Rubem estão aguardando o irmãozinho, que, de acordo com o pai, também terá o R no começo.

