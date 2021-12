País de Gales perde para Itália, mas vai às oitavas da Euro; Suíça mantém chances

O País de Gales terminou em segundo no Grupo A e se classificou para as oitavas de final da Eurocopa, apesar da derrota neste domingo, 20, em Roma por 1 a 0 para a Itália, que terminou como líder da chave com nove pontos e uma campanha 100%.

A Suíça, que venceu a Turquia por 3 a 1 em Baku, mantém as chances de classificação ao terminar em terceiro no Grupo A com quatro pontos, mas terá que esperar para ver se continua ou não na competição. Os melhores quatro terceiros colocados dos seis grupos avançam às oitavas.

A Itália já havia garantido sua vaga na próxima fase na segunda rodada e aproveitou para mexer na equipe. Matteo Pessina marcou o gol da vitória (39) da Azzurra no estádio Olímpico de Roma.

O País de Gales ficou com dez jogadores em campo no início do segundo tempo (56) devido à expulsão de Ethan Ampadu e isso dificultou a tentativa de virada, embora a equipe de Gareth Bale tenha mantido o placar e conseguiu a classificação direta.

A Suíça entrou na última rodada com apenas um ponto e a Turquia zero, o que significava que o duelo em Baku era de vida ou morte para as duas seleções.

Haris Seferovic, aos 6 minutos, e Xherdan Shaqiri, aos 26, marcaram os primeiros gols suíços na primeira meia hora de jogo. No segundo tempo, Irfan Khaveci diminuiu para os turcos (63), mas pouco depois Shaqiri voltou a balançar as redes (68) neutralizando a reação da Turquia.

Os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos avançam às oitavas e essa é agora a esperança da Suíça, que terminou com 4 pontos, assim como o País de Gales, que ficou com a segunda colocação na chave.

Para chegar ao segundo lugar, a Suíça precisava vencer, torcer pela derrota do País de Gales e superar a equipe de Bale no saldo de gols. Apesar da derrota em Roma os galeses ficaram em segundo com um saldo melhor (+1 contra -1).

A lanterna Turquia é a grande decepção do grupo, com três derrotas em três jogos.

