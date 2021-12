Pai de Ramirez pede desculpas e atleta pode retornar ao Vitória

Pai é pai. o genitor do volante Ramirez visitou o Vitória nesta terça-feira, 11, e pediu desculpas em nome do filho, que abandonou o Barradão na reapresentação da equipe, no dia 4 de janeiro, e afirmou não querer mais jogar no Leão.

Apesar de ter dito, após o episódio, que o atleta não interessava mais ao clube, a diretoria do rubro-negro resolveu pensar no assunto. "Pedido de pai é difícil de recusar. Vamos aguardar o retorno de Ramirez e conversar com ele. Não vamos definir nada enquanto ele não se apresentar. Ele continua como patrimônio do clube", assegurou o diretor de futebol, Beto Silveira.

Atualmente com 23 anos, Ramirez atuou na série B de 2010 pelo Náutico, onde queria permanecer para a temporada 2011. O jogador chegou a acertar as bases salariais com o clube pernambucano, mas foi barrado pelo Vitória, que pretendia ter o atleta na vaga deixada por Vanderson, dispensado no final do ano passado. Outro clube que demonstrou interesse em contar com o volante foi o rival do Timbú, o Sport Recife.

Goleada - Enquanto Ramirez não se apresenta, quem está treinando mostra disposição. No coletivo da tarde desta terça, os titulares venceram os reservas por 6 a 1.

O destaque da atividade foi o atacante Marclei, que marcou dois gols e deve ser o primeiro atleta a vestir a camisa 9 do Leão em 2011, já que a novela Neto Baiano ainda não foi resolvida e o jogador não deve permanecer na Toca. Seu companheiro de ataque deve ser mesmo Adailton, que marcou três vezes.

O novato Vander, meia-esquerda que chegou ao clube como aposta e deve assinar contrato ainda nesta semana, fechou o placar. Entre os reservas, Edson fez o gol de honra.

Nesta quarta-feira, 12, o grupo faz seu primeiro e único jogo treino para definir o time que estreia no Baianão 2011. O adversário será o Gajop, às 16h, no Barradão. O time que inicia a partida será formado por Viáfara, Nino Paraíba, Gabriel, Alan Henrique e Élton; Lucas Garcia, Uelliton, Bida e Elkeson; Adailton e Marclei.

De saída - Quem também não deve permanecer na Toca nesta temporada é o meia Rafael Cruz. O diretor de futebol, Beto Silveira, desconversa, afirma que não sabe de nada, mas, o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, afirmou que há interesse do clube no empréstimo do jogador.

"Entre nós e o jogador está tudo ok. Falta apenas o Vitória aceitar nossa proposta, que é pagar metade do salário do atleta. Eles (Vitória) só querem pagar 25%", disse o dirigente do Bode.

adblock ativo