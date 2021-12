Pai de Neymar está preocupado com perda de peso do filho

Diagnosticado com anemia, o atacante do Barcelona Neymar perdeu nada menos que sete quilos nas últimas semanas. A perda de peso está relacionada com a cirurgia feita por Neymar para a retirada das amígdalas.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o pai de Neymar se mostrou preocupado com a situação, pois o jogador não tem gordura para perder.

"Foi uma baixa de ferro significante. Estava fora do normal o cansaço físico que ele estava tendo. Isso causa preocupação porque ele não tem gordura para perder. Perde massa muscular", explicou.

Entretanto, Neymar pai acredita que a situação do jogador deve se resolver em uma ou duas semanas. É a mesma opinião do médico da Seleção Brasileira, José Luís Runco. "Quem faz a cirurgia pode ter alterações nos glóbulos vermelhos em questão da perda de sangue que acontece. Mas com uma boa alimentação isso melhora rapidamente", disse Runco.

Mesmo com o quadro de anemia, Neymar continua participando normalmente da pré-temporada do Barcelona, que está em excursão pela Ásia. O elenco desembarcou nesta segunda-feira, 5, na Tailândia, após passar no fim de semana por Israel.

