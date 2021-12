Pai de jogador do Corinthians morre em acidente com elevador

O pai do jogador do Corinthians Guilherme Camacho morreu em um acidente em um elevador no Rio de Janeiro. Anízio Camacho estava acompanhado da mulher, Rita, e do outro filho, Leonardo, que é cadeirante.

Rita e Leonardo ficaram feridos. Ela vai passar por cirurgia nesta segunda, 20, e o irmão do jogador passa bem.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O elevador onde houve o acidente foi instalado na casa da família para ajudar na locomoção de Leonardo.

O Corinthians divulgou nota lamentando a morte do pai do atleta. "O Corinthians informa com pesar o falecimento de Anízio Camacho, na noite do último domingo (19), no Rio de Janeiro, após um trágico acidente de elevador na casa da família. A mãe Rita e o irmão Leonardo também estavam no elevador, mas não sofrem risco de morte. O Corinthians deseja força a seu jogador e a toda família neste momento tão difícil", diz o clube paulista.

