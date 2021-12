Com sentimento de alegria e preocupação, o pai do jogador baiano Daniel Alves elogiou a atitude do filho que comeu uma banana lançada por um torcedor em ato racista, durante a vitória do Barcelona por 3 x 2 contra o Villarreal no Campeonato Espanhol.

Domingos Alves disse que ficou feliz pela vitória e pela lição que levou o desconhecido da arquibancada, mas também preocupação pelo fato de o filho engolir um alimento de procedência desconhecida. Poderia ter algo diferente na banana, sabe-se lá o que poderia ter ali. Poderia ter veneno, né?"

Ele mora em Juazeiro, no norte da Bahia, e disse que ainda não conversou com Daniel, mas afirmou já ter mandado um e-mail para o filho aconselhando-o a não fazer mais isso. "Já enviamos um e-mail pra ele. A gente fica preocupado, isso de repente pode complicar a vida do jogador."

O torcedor que jogou a banana no campo foi identificado e punido, pela direção do Villarreal, e não poderá nunca mais comparecer ao estádio do clube. O pai do lateral ficou contente com a punição ao torcedor .

"Recebeu o que merecia. Eles venciam por 2 a 0 e acabaram levando três gols e ganhamos o jogo. Foi um castigo que ele recebeu. Acho que foi coisa de Deus. Pode tacar banana, porque a gente não liga pra isso não, nós gostamos de banana", disse.

Da Redação Pai de Dani Alves diz que se preocupou com atitude

adblock ativo