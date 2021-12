Pai Aroeira revela que dupla Ba-Vi terá sucesso na Série B

Evilson Souza, o Pai Aroeira, famoso pelas previsões quase sempre corretas durante a Copa do Mundo no Brasil, no ano passado, acredita no sucesso de Bahia e Vitória na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"Para o Bahia, esse ano é turbulento, mas de expectativas positivas. Ele vai com muita sede ao pote, tem que ter um certo controle em campo. União entre eles. A expectativa do Bahia é melhor que a do Vitória. O bom incentivo do técnico [Sérgio Soares] ajuda muito a levantar a autoestima dos jogadores", disse o babalorixá de 35 anos que mora na Liberdade.

Sobre o Vitória, a situação é mais complicada. "Já o Vitória tem que lutar muito para sair da situação em que se encontra. O Vitória precisa fazer algumas mudanças em campo e ter mais autoestima, confiança em si mesmo. Tem força para vencer, mas precisa de atitude", explicou o sacerdote.

Ambas equipes têm o foco de subir para a Série A. "No momento, não dá para definir, mas têm sim. O Bahia com um caminho positivo, e o Vitória, fazendo mudanças necessárias, pode chegar lá", contou.

Além disso, Evilson Souza falou sobre as cores da dupla Ba-Vi, que empolgam para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. "As cores são fortes. O vermelho do Vitória representa a guerra, a força. E o azul do Bahia é sempre a esperança de dias melhores. São cores fortes e positivas", revelou Pai Aroeira. Assim seja!

Babalorixá enxerga que Bahia e Vitória vão subir

Kieza terá final feliz

Para Pai Aroeira, a torcida tricolor vai comemorar a renovação de Kieza, que tem contrato com o Bahia até 11 de julho.

"Isso não dá para ver, mas eu tenho um palpite: tudo pode indicar que ele fique no Bahia, sim. Apesar que os caminhos seguem para ele sair do time, mas meu palpite é que ele fica", contou.

O atacante já acertou os detalhes do novo contrato com o Esquadrão, mas precisa da liberação do Shanghai Shenxin, da China, que detém seus direitos.

Palmeirense de coração

Pai Aroeira revelou para qual clube torce, mas não fez previsões sobre a equipe do coração.

"Eu não torço nem pra um e nem pra outro [Bahia ou Vitória], gosto do Palmeiras. O Palmeiras está bem, está se reerguendo depois de um bom tempo, a expectativa é de melhora, mas não fiz previsão sobre o Palmeiras", admitiu o torcedor alviverde.

