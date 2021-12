Pacquiao derrota Brandon Rios por decisão unânime

Um dos grandes nomes do boxe em todos os tempos, o filipino Manny Pacquiao deu mostras de que ainda tem lenha para queimar mesmo aos 34 anos e derrotou neste domingo, 24, o norte-americano Brandon Rios pelo cinturão mundial vago dos meio-médios, versão Organização Mundial de Boxe. Após 12 rounds, ele foi declarado vencedor por decisão unânime dos juízes em Macau, na China.

Pacquiao se via extremamente pressionado depois de duas derrotas consecutivas em 2012, para Timothy Bradley e Juan Manuel Márquez e uma derrota neste domingo poderia até colocar fim na vitoriosa carreira do filipino, que chegou a ficar invicto por sete anos e detém agora o recorde de 55 vitórias (com 38 nocautes), cinco derrotas e dois empates.

O triunfo, no entanto, pode resultar no combate que todos no mundo do boxe esperam ver há alguns anos. O empresário Bob Arum havia anunciado que em caso de triunfo Pacquiao poderia finalmente enfrentar o norte-americano Floyd Mayweather - o promotor garante que a bolsa dos pugilistas poderá atingir marca exorbitante de US$ 300 milhões.

A luta deste domingo ainda tinha um fator especial para o pugilista, já que seu país sofreu recentemente com a passagem do tufão Hayian, tragédia que vitimou milhares de seus compatriotas. "Essa vitória não é sobre minha superação. Ela é um símbolo da superação do meu povo de um desastre natural e uma tragédia nacional", resumiu o filipino.

Pacquiao começou o combate impondo seu ritmo e chegou a ver o oponente cair logo no primeiro assalto, mas o árbitro viu como um escorregão do norte-americano. Rios se encontrou do quarto round para frente e equilibrou o duelo, mas a superioridade do filipino ainda era evidente e culminou na decisão unânime dos juízes.

