Todo início de temporada é a mesma coisa. A chegada dos primeiros resultados negativos de uma equipe é sempre acompanhada de questionamentos. Na fraca estreia da dupla Ba-Vi em 2014, uma enxurrada de críticas à falta de zagueiros no elenco do Leão e à latente desorganização do Bahia. Diga-se de passagem, tudo verdade, mas me incomoda muito o fato de o pouco tempo para pré-temporada e desenvolvimento da preparação física ser tratado por boa parte de comentaristas como uma desculpa clichê. Não é!

Por isso, recuso-me a avaliar Bahia, Vitória, treinadores e seus atletas por seus rendimentos nos meses de janeiro e fevereiro, ainda mais que a maioria de seus oponentes na Copa do Nordeste e no Baianão vêm de, pelo menos, um mês a mais de treinamentos (isso sem contar todo desgaste da Série A-2013, bem maior que o da Copa Governador do Estado ou das outras divisões inferiores do Nacional).

O raciocínio vale não apenas para os resultados negativos, mas para os positivos também. Em um duelo específico, pode acontecer de a maneira de jogar 'encaixar' ou do adversário estar em um dia ruim. Até porque, na maioria das vezes, quem tem um elenco superior, mesmo com menos preparação, tem mais chances de ganhar uma partida do que aquele clube que conta com um grupo de atletas medianos.

Isso não quer dizer, entretanto, que esses jogos são desimportantes. Eles, para mim, funcionam mesmo como uma maneira de conhecer melhor o potencial de cada equipe. Ajudam-me a vislumbrar o melhor posicionamento de cada atleta e a descobrir, também, suas possíveis multifuncionalidades em campo. É no decorrer dessas primeiras partidas que passamos a conhecer a personalidade de cada jogador, assim como há também a construção da personalidade coletiva daquele grupo.

Outra coisa importante: avaliar é uma coisa, torcer é outra. Nada mais legítimo do que um torcedor se empolgar com seu time nos momentos bons ou vaiá-lo naqueles ruins. Ainda que eu queira ver mais paciência nas arquibancadas, principalmente com novatos e os mais jovens, o clamor vindo de lá ajuda também na hora de observar o caráter e a força psicológica dos atletas.

Não esperem de mim, portanto, nas próximas semanas, colunas sobre Marquinhos Santos ou Ney Franco, nem comentários sobre Maxi no Bahia, e Marquinhos e Escudero no Vitória. Comendo a bola ou pisando nela, esse rendimento provavelmente não corresponde àquele que será apresentado no momento que mais interessa, que são as finais do Baianão e o início do Brasileiro. Serei paciente e vou torcer para que os treinadores fiquem no cargo até lá.

Desbravadores

Acompanhar a luta dos brasileiros para disputar a Olimpíada de Sochi, em fevereiro, é uma das coisa mais legais que tenho feito nas últimas semanas.

Por motivos óbvios, a maneira crua e simples como nossos atletas brigam para se classificar à competição me lembra muito de como era o esporte mundial quando o amadorismo predominava em relação ao profissionalismo.

Treinar esqui em montanhas de grama, adaptar trenós de gelo com rodinhas e usar espuma em piscinas gigantes para simular saltos de esqui são apenas algumas das peripécias desses neodesbravadores. Tudo é novo, tudo é diferente, e tudo é estranho, não só para quem assiste, mas, muitas vezes, também para quem pratica.

