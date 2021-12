Oscar treina e se diz pronto para estreia no Chelsea

Depois de participar da Olimpíada de Londres e de um amistoso contra a Suécia pela seleção brasileira, o meia Oscar finalmente fez seu primeiro treino pelo Chelsea nesta sexta-feira. Mesmo desgastado e ainda sem entrosamento, o jogador garantiu que está pronto para estrear neste domingo, diante do Wigan, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O próprio técnico Roberto Di Matteo admitiu que conta com o jogador para a partida.

"Estou muito feliz que o treinador já esteja pensando em mim e me colocando em seus planos. Eu sinto que poderia jogar bem se fosse escalado no domingol porque estava jogando regularmente e estou em um bom ritmo. Estou pronto para atuar", declarou, em entrevista ao site oficial do clube.

Com apenas 20 anos, Oscar chega ao Chelsea depois de ter brilhado com a camisa do Internacional por duas temporadas, o que fez com que chegasse à seleção brasileira. Mesmo atuando em um dos principais clubes do futebol mundial na atualidade e tendo sua primeira experiência internacional, o jogador garantiu que está tranquilo, sem sentir nenhum tipo de pressão.

"Espero não sentir nenhuma pressão, não estou sentindo no momento. No Brasil, quando estreei pela seleção, as pessoas me perguntavam isso, se eu sentia a pressão de ser o camisa 10 da equipe, a nova estrela, mas eu não sentia nenhuma pressão. Acho que será parecido aqui, estou chegando em um grande time e espero poder cooperar", afirmou.

Por ser ainda um pouco desconhecido da torcida inglesa, Oscar fez questão de apresentar suas qualidades. "No Brasil há um tipo diferente de futebol, mas acho que sou visto como um jogador elegante, que cria para os outros jogadores. Talvez precise de uma pequena mudança aqui, mas me vejo como o tipo de jogador que pode, espero, fazer a diferença para a equipe", apontou.

