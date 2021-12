Oscar sofre lesão durante treino da Seleção em Brasília

Titular absoluto da seleção brasileira, o meia Oscar sofreu uma contusão durante o treino que acontece na tarde desta quinta-feira, 5, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Ele deixou o gramado mancando, ainda no meio do coletivo em campo reduzido, com dores na perna direita - aparentemente, torceu o tornozelo.

Com isso, o atacante Bernard ganhou uma vaga no time titular durante o treino. Mas a comissão técnica da seleção ainda não informou a gravidade do caso de Oscar e nem se ele passa a ser dúvida para o amistoso deste sábado, contra a Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Para o treino desta quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari armou a seleção com a seguinte formação: Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires e Oscar; Neymar e Jô. Depois, porém, foi obrigado a colocar Bernard no time.

No dia anterior, Bernard já tinha sido titular no treino, mas ocupou a vaga que ficou com Ramires nesta quinta-feira. Os dois disputam a posição que é originalmente de Hulk, cortado da seleção por causa de contusão. Agora, porém, uma eventual ausência de Oscar pode abrir espaço para ambos.

