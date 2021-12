Oscar se irrita em palestra e insulta público; veja vídeo

Parece que o ex-jogador de basquete Oscar não acordou muito bem no último domingo, 16. Ele foi até Caruaru, em Pernambuco, para dar uma palestra que não acabou muito bem, com o Oscar insultando o público presente e os organizadores.

O evento foi organizado pela rede universitária Fadire e aconteceu em um shopping da cidade. Segundo o moderador do evento, o jornalista Eliaquim Oliveira, Oscar, que recebeu R$ 40 mil para fazer a palestra, chegou atrasado e se irritou com o computador que não funcionava.

O microfone que Oscar levou também apresentou problemas, e Eliaquim cedeu o dele. "Ele disse que não queria usar aquele microfone pois era coisa de amador. O dele estava dando interferência e ele começou a xingar o operador de som, e soltar vários palavrões", disse Oliveira em entrevista ao UOL.

Os estudantes que estavam no evento começaram a se irritar com o ex-jogador. Com pouco mais de 15 minutos, cerca de 600 pessoas, das 3 mil presentes no local, se levantaram e foram embora. "A palestra foi uma total baixaria… insultou e humilhou a plateia em todos os momentos, reclamava o tempo todo com as pessoas que estavam tirando fotos dele dizendo que estava ali para contar a história dele e não para ser fotografado, pois quem quisesse tirar foto dele poderia ir embora. Enfim, só presenciei apenas 15 minutos de palestra, pois eu e mais centenas de pessoas nos retiramos dali, pois esses poucos minutos foram o suficiente para transformar aquele momento de satisfação e de aprendizado em ódio", escreveu a estudante Cybeli Oliveira no perfil dela no Facebook.

