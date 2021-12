Oscar Schmidt sobre confusão em Caruaru: "dia para esquecer"

Onze dias depois da confusão em que se envolveu durante uma palestra na cidade de Caruaru (PE), o ex-jogador de basquete da Seleção Brasileira, Oscar Schmidt, resolveu falar. Acusado de rispidez e de ter xingado a plateia (cerca de 500 pessoas se retiraram do local), o "mão santa" disse que todos os envolvidos no evento são responsáveis pelo incidente e afirmou: "Foi um dia para esquecer na minha vida, eu fui linchado".

A declaração foi feita no programa Agora é Tarde de Rafinha Bastos, na Band, nesta quinta-feira, 27. Oscar negou ter xingado os presentes e ressaltou o fato de a maioria ter permanecido para acompanhar sua apresentação. "Ninguém contou uma coisa muito importante, 500 pessoas foram embora, mas 1.500 ficaram. Cantaram o Hino Nacional até o final e me aplaudiram de pé. Isso não saiu em lugar nenhum".

Oscar ainda reclamou dos organizadores da palestra, promovida pela rede universitária Fadire, e disse que os estudantes que foram vê-lo são vítimas porque "ficaram o dia inteiro esperando em uma sala sem ventilação", se abanando por causa do calor.

Segundo o ex-atleta, tudo começou após uma série de problemas técnicos. Ele afirmou que seu próprio equipamento, como computador e microfone, nunca deu problema antes e reclamou do que foi oferecido a ele no local.

Entenda: Oscar Schmidt foi realizar uma palestra promovida pela rede universitária Fadire, em Caruaru (PE), no último dia 16 e acabou sendo vaiado pela plateia. Exaltado, disse em vídeo postado na internet que "não valia a pena estar em Caruaru", naquelas condições.

Estudantes e os próprios organizadores do evento reclamaram de Oscar, se disseram constrangidos com os supostos xingamentos do ex-atleta e ataques de arrogância.

