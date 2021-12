Oscar Pistorius venderá a casa onde matou namorada

Um dos advogados de defesa de Oscar Pistorius revelou nesta quinta-feira, 20, que o atleta paralímpico está vendendo a casa onde matou Reeva Steenkamp para arrecadar dinheiro e ter condições de bancar as custas judiciais do processo pelo assassinato da sua namorada, ocorrido no ano passado.

Pistorius não voltou para a casa de luxo em Pretória desde o dia em que atirou em Reeva no banheiro e "não pode contemplar voltar a viver lá novamente", disse o advogado Brian Webber. Ele declarou que fez a revelação de que a casa será vendida para "se antecipar à especulação das pessoas e dos meios de comunicação, e indicar as razões para esta decisão".

O atleta paralímpico havia planejado manter sua casa "selada" até depois do seu julgamento por assassinato, disse Webber, mas agora é necessário vendê-la para financiar a defesa, pois o julgamento deve durar mais tempo do que o período inicial de três semanas que foi previsto.

Pistorius avaliou a casa em US$ 456 mil (aproximadamente R$ 1,067 milhão) em sua audiência de fiança no ano passado. "Devido ao atraso na finalização do julgamento, a decisão de alienar urgentemente seu único grande trunfo teve de ser feito", disse Webber em um comunicado.

O julgamento de Pistorius por assassinato foi inicialmente planejado para ser realizado entre os dias 3 e 20 de março, mas a promotoria ainda está apresentando provas e deve continuar fazendo isso até o meio da próxima semana. Em seguida, a defesa do atleta paralímpico chamará testemunhas. Assim, é praticamente certo que o caso não termine antes de abril.

Os representantes de Pistorius dizem que ele financiou sua própria defesa desde o início. Ele foi viver com seu tio, Arnold Pistorius, após ser libertado sob fiança no ano passado.

Durante sua audiência de fiança, Pistorius detalhou seus bens. Ele disse ser o dono da casa onde matou sua namorada em um luxuoso condomínio fechado, assim como de outras duas casas em Pretória e um terreno em Langebaan, perto da Cidade do Cabo. As outros três propriedades tinham um valor combinado de US$ 300 mil (R$ 700 mil), disse Pistorius. Ele também listou outros ativos e aplicações financeiras no valor de cerca de US$ 140 mil (R$ 330 mil).

O atleta paralímpico é acusado de ter premeditado o assassinato de Reeva, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2013. Pistorius se declara inocente e disse que atirou na modelo por engano, ao considerar que se tratava de um intruso na sua residência. O julgamento foi paralisado e será retomado na próxima segunda-feira.

