Osasco bate Bergamo e vai à final do Mundial de Vôlei

O Sollys/Osasco está na final do Mundial de Clubes de Vôlei, realizado em Doha, no Catar. Nesta segunda-feira, a equipe brasileira avançou na competição ao derrotar com facilidade o Bergamo, da Itália, bicampeão da Liga dos Campeões da Europa, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/21, em 1 hora e 22 minutos.



A falta de resistência encontrada pelo Osasco, autal campeão sul-americano, surpreendeu, já que a equipe italiana havia avançado às semifinais com duas vitórias e contava com o retorno de Francesa Piccinini. Mas o Bergamo sofreu com o bloqueio da equipe brasileira, que fez 14 pontos desse modo, sendo oito apenas com Adenízia.

