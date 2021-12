Osaka vai à terceira rodada do US Open após abandono de Danilovic

A japonesa Naomi Osaka, atual campeã do US Open, se classificou diretamente para a terceira rodada do Grand Slam americano após sua adversária desta quarta-feira, 1º, a sérvia Olga Danilovic, ter abandonado a competição por motivos médicos.

Danilovic, de 20 anos, "desistiu do Aberto dos Estados Unidos por motivos médicos", informou o torneio de Nova York em um comunicado divulgado uma hora antes do início da partida da segunda rodada.

Desta forma, Osaka, que busca conquistar pela terceira vez o título desta competição, jogará a terceira rodada contra a vencedora do duelo entre a canadense Leylah Fernandez e a estoniana Kaia Kanepi.

Em sua estreia no torneio, na segunda-feira, Osaka venceu a tcheca Marie Bouzkova por 6-4 6-1, ampliando assim sua série invictas para 16.

A japonesa quer se tornar a primeira jogadora a vencer o Aberto dos Estados Unidos duas vezes consecutivas desde que Serena Williams foi coroada pelo terceiro ano consecutivo em 2014.

