Orla de Salvador recebe 1ª etapa do Baiano de Bicicross

A orla de Salvador recebe neste domingo, 19, a 1ª etapa do Campeonato Baiano de BMX 2019. A largada da abertura da competição ocorre às 10h, na pista Tertuliano Torres, localizada na praia do Corsário.

O Campeonato Baiano conta com as categorias do infantil, masculino, feminino, iniciantes e cruiser - para atletas com mais de 40 anos. As inscrições, que custam R$ 40, podem são feitas online por meio do email absbicicross@hotmail.com.

