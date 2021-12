Orixás Rúgbi pega o Alecrim na semifinal da Liga Nordeste

Nas noites de Salvador, oferendas das mais diversas são entregues aos orixás. Mas há quem ofereça seu suor. É o caso do time de rúgbi soteropolitano Orixás Rugby, que enfrenta neste sábado, 18, o Alecrim, de Natal, pelas semifinais da Liga Nordeste, no Estádio Armando Oliveira, em Camaçari (BA).

O time baiano escolheu a representação correta para seu escudo. Isso porque, no rúgbi, existe ampla democracia de tipos físicos e Xangô, que é o deus yorubá da Justiça, desperta nos seres o senso de equilíbrio.

"A formação de uma equipe é bem democrática. Apesar da maior parte do time ser forte, o magrinho e baixinho 'dá nó' no fortão. No entanto, no fim das contas, manda no jogo quem tem a bola", ressaltou o presidente-fundador e jogador do Orixás, André Handoff.

Ainda que Xangô seja o símbolo da equipe, as características de outros orixás poderiam simbolizar as funções de cada um dos 15 jogadores que atuam numa partida de rúgbi.

Mas não se engane. Não são só os que creem nas religiões de matrizes africanas que estão no grupo, Pelo contrário.

"Orixás é a marca da equipe, mas nosso time é composto por católicos, umbandistas, ateus, agnósticos, e quem mais quiser participar. A escolha do nome Orixás é muito mais para representar a resistência negra na Bahia", pondera Handoff.

União faz a força

O Orixás é como um dream team baiano de rúgbi. Isso porque a equipe reúne jogadores dos times do Galícia, dos Urubus, dos Carcarás e do Bahia Social.

"Pelo fato de não termos apoio financeiro, resolvemos nos juntar e mandar nossos melhores atletas para representar a Bahia. Outro fator também preponderante foi que, no ano passado, nosso time se dividiu em duas equipes, e não foi nada bom", disse André.

A falta de apoio pesa tanto, que até mesmo o treinador, o argentino Martin Ortega, que mora em Morro de São Paulo, tem de fazer sacríficos. "Nosso técnico tem que vir para Salvador com o próprios recursos. O rúgbi na Bahia é a definição mais precisa do que se pode chamar de 'esporte amador'", afirma o scrum-half.

Final antecipada

O jogo deste sábado é considerado uma final antecipada. Bahia e Rio Grande do Norte dividem os títulos da competição. Em sete edições da Liga Nordeste, são quatro títulos para os baianos e três para os potiguares. Os rivais ainda têm as melhores campanhas em 2013.

"Eles têm uma equipe muito forte, mas estamos treinando muito. Conta contra eles o fato de terem levado quatro dos nossos jogadores. Existe uma questão pessoal envolvida nisso", finalizou Handoff.

O presidente da Confederação Brasileira de Rugby, Sami Arap, estará presente no jogo.

