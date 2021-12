Organizadas entram em confronto antes do Ba-Vi

Cerca de 25 integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) - do Vitória - e 10 da Torcida Organizada Bamor - do Bahia - entraram em confronto no bairro de Castelo Branco, por volta de 10h30 de domingo, 23. Segundo informações dos moradores, que acompanharam a briga entre os grupos, pedras e pedaços de madeira foram usados como armas.

Conforme contam os transeuntes, a pancadaria começou quando membros do 7º Comando da TUI, com sede no bairro, corriam e cantavam em via pública e encontraram um grupo do 4º Distrito da Bamor, que estava no caminho.

Vários tiros foram disparados. Acionada por moradores, a Polícia Militar enviou três viaturas ao local, onde 22 torcedores do Vitória, que depredavam dois ônibus da empresa União, foram apreendidos. Nenhum torcedor do Bahia foi preso na ação policial.

De acordo com a delegada plantonista Alda Maria Oliveira, da 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima, para onde foram encaminhados os torcedores, 12 dos 22 apreendidos são menores de idade. Um deles já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Nenhuma arma foi encontrada.

Presos liberados

Após o Ba-Vi, todos os torcedores prestaram depoimento e foram liberados. "Se nenhuma empresa aparece reivindicando os danos, não podemos dar flagrante por depredação do patrimônio público. Além disso, não encontramos arma e ninguém apareceu para dizer que

foi agredido por eles", explicou a delegada.

