Ordem de serviço para instalação de piscina olímpica é assinada no sábado

Salvador ganhará uma nova piscina olímpica que será instalada na Praça Wilson Lins, área do antigo Clube Português, na orla da Pituba. O equipamento vai ocupar um Centro Aquático para a prática de esportes de alto rendimento, como natação, nado sincronizado, salto ornamental, polo aquático e maratona aquática. A ordem de serviço para a instalação será assinada neste sábado, 25, pelo prefeito ACM Neto.

O ambiente terá capacidade para receber 700 pessoas na torcida, divididas em duas arquibancadas, uma fixa e uma móvel. Com 25 metros de largura, 50 metros de comprimento e 2 de profundidade, a piscina deve ser instalada até o final deste ano. Já o equipamento completo será entregue em março de 2018, durante o aniversário da cidade.

A instalação da piscina, usada nos Jogos do Rio 2016, é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o município de Salvador, a Aeronáutica, responsável pela aquisição do equipamento; o Ministério dos Esportes, que definiu as cidades que receberiam as piscinas; e a Myrtha Pools, empresa italiana que fabricou e vai montar a piscina na capital baiana.

