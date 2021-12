Opine: após a reinauguração de Pituaçu, quem será o vencedor do Ba-Vi?

Vitória e Bahia vêm sem alternando nas primeiras colocações do Campeonato Baiano 2009. Atualmente, o rubro-negro é líder e o Tricolor está em segundo lugar, três pontos atrás e com um jogo a menos. Domingo é dia do clássico (jogo de volta), em Pituaçu. Qual dos dois clubes você acha que vai comemorar o triunfo após os 90 minutos? Ou a partida vai terminar sem vencedor? No retrospecto histórico, a vantagem é do Esquadrão de Aço (confira no quadro ao lado os números do confronto, década a década). No último duelo, também levou a melhor sobre o rival, ganhando no Barradão. Deixe sua opinião no campo de comentários abaixo. Ela poderá ser publicada na versão impressa do jornal A TARDE.

adblock ativo