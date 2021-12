Operário encerra vínculo com três jogadores antes de duelo contra o Vitória

A equipe do Operário-PR, que irá encarar o Vitória no próximo domingo, 3 de janeiro, deverá entrar em campo com algumas mudanças. Até o momento, quatro jogadores não estarão presentes na partida que será realizada no estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Para o confronto, o time de Ponta Grossa não terá mais a dupla de laterais Sávio e Julinho, ambos com contrato expirado no clube paranaense. Além deles, ainda tem o volante Mazinho, que também teve seu vínculo encerrado nesta terça-feira.

Outra baixa também ocorrerá no sistema defensivo, mas por outro motivo. Com contrato vinculado ao Vitória, clube que pertence desde 2018, o lateral-esquerdo Fabiano não poderá estar em campo no Barradão.

Na 11ª colocação da tabela de classificação, com 41 pontos, apenas cinco pontos distanciam o time paranaense do time baiano. Vitória e Operário se enfrentam no domingo, às 18h15, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.

