Operação 'medalha no Rio'

A trajetória para a conquista de uma vaga olímpica ou paralímpica varia de atleta para atleta: alguns sabem desde cedo que têm talento para o esporte e se dedicam a isso por décadas. Outros, como o médico Renê Pereira, precisam de um 'empurrãozinho' para ir além.

No caso dele, foi quando sua então colega de natação, Verônica Mauadie Almeida, chegou no extinto centro olímpico da Fonte Nova com a medalha de bronze da Paralimpíada de Pequim, em 2008. Nessa hora, diz Renê, "deu o start".

"Foi ela quem me estimulou a começar a competir. A gente treinava junto na Fonte Nova, logo que eu comecei a nadar para começar minha reabilitação. Ela voltou de Pequim com a medalha de bronze e eu pensei: quero isso pra mim também", lembra.

Há exatamente 10 anos, em 2006, Renê foi diagnosticado com um abcesso na medula, que, na época, restringiu completamente os movimentos do lado esquerdo do corpo. Após dois anos na cadeira de rodas, ele começou a praticar natação para reaver o controle das pernas, e, em 2011, migrou para o remo adaptado.

A medalha trazida por Verônica se tornaria uma meta que Renê busca ainda hoje. A participação em sua primeira Paralimpíada foi meticulosamente programada ainda em 2011, quando percebeu que poderia brigar por vaga.

"Minha meta era ficar entre os três melhores do Brasil em 2014. Mas acabei pulando essa etapa, porque terminei ficando com o primeiro lugar após o Mundial da Itália. Meu tempo foi abaixo do então primeiro colocado, Luciano Luna (do Pinheiros), e eu passei para a ponta do ranking nacional", lembra. No ano passado, venceu o Mundial da França e garantiu vaga na Rio-2016.

Na prova de 1.000 m, a diferença entre os principais atletas fica entre dois e quatro segundos. "Luna nunca tinha feito a prova abaixo dos cinco minutos. Hoje, eu tenho oito provas oficiais da Fisa (Federação Internacional das Sociedades de Remo) abaixo de cinco minutos. Mas depende do barco", pondera. Hoje ele treina com o modelo oficial adquirido pela Sudesb no ano passado. Mas a Confederação Brasileira de Remo (CBR) espera adquirir a tempo o barco 'Fellipe' (top de linha) para a Rio-2016.

Com lixo e pouco apoio

Para-atleta do São Salvador, Renê recebe o Bolsa Atleta nacional, no valor de R$ 920, e espera renovar o Faz Atleta quando sair o edital deste ano. Por enquanto, o maior investidor em sua carreira é ele mesmo. "Procurar patrocínio é desgastante demais, parece que estou mendigando", confessa.

Os treinos na praia da Ribeira precisam ser acompanhados por um treinador ou um colega, para ajudá-lo a atravessar o lixo na areia e 'amarrá-lo' ao barco - na categoria AS, as pernas são imobilizadas por uma faixa. Para Renê, depender de outras pessoas para treinar é complicado.

"Nem sempre tem barco, e, para mim, ter acompanhamento é imprescindível. Posso virar na água por conta da marola das lanchas e do lixo, que vai de colchão a saco plástico. Quando me perguntam sobre o que acho da poluição na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, digo que fui bem preparado por aqui", diz aos risos.

