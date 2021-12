O ônibus que levava os jogadores do Esporte Clube Bahia foi apedrejado na tarde deste domingo, 8, na chegada ao Barradão, onde mais tarde acontece o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano.

Segundo o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, os representantes do clube vão prestar queixa sobre a situação. Além do ônibus, o carro de uma equipe de reportagem também foi alvo de pedradas.

Ainda não há informações se alguém ficou ferido e quem foram os responsáveis pelo ato. A Polícia Militar informou que a segurança dos atletas durante e após o jogo está garantida.

O segundo Ba-Vi da final do Baianão acontece a partir das 16h. A primeira partida foi realizada no último domingo, 1º, na Arena Fonte Nova, e foi vencida pelo tricolor por 2 x 1.

Veículo ficou danificado após ser apedrejado na chegada ao estádio (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Ônibus do Bahia é apedrejado na chegada ao Barradão | Foto: Divulgação/ATarde

