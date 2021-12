Ônibus da Seleção bate ao sair do hotel e atrasa treino

O ônibus que levava a Seleção Brasileira para seu último treino antes do amistoso diante do Equador bateu em um carro na saída do hotel, em Nova Jersey, e atrasou em alguns minutos a atividade. O acidente desta segunda-feira, 8, não deixou ninguém ferido, mas causou alguns danos nos dois veículos envolvidos.

O motorista da seleção dava ré para deixar a frente do hotel quando acabou raspando em um carro branco que estava estacionado logo atrás. Não foi nada grave, mas o acidente aliado ao amontoamento de curiosos, que se juntaram aos torcedores no local, foram suficientes para atrasar o treinamento do técnico Dunga.

A atividade na Red Bull Arena é a última antes do amistoso desta terça, às 22 horas (de Brasília), no MetLife Stadium. A Seleção Brasileira não contará com o zagueiro David Luiz, que sentiu uma lesão no joelho, e Maicon, cortado por indisciplina. Convocado para a vaga na lateral, Fabinho se apresenta à comissão técnica ainda nesta tarde.

