Ônibus com time sub-15 do Bahia sofre acidente em Minas Gerais

Um ônibus que transportava o time sub-15 do Esporte Clube Bahia para participar da Copa Nike, colidiu com um caminhão na manhã deste sábado, 4, no interior de Minas Gerais. No veículo havia 16 atletas e seis integrantes da comissão técnica. O motorista do ônibus, Carlos Oliveira Pacheco, ficou preso nas ferragens, e morreu no local. Além dele, o motorista do caminhão também não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o clube informou que nenhum jogador ficou ferido. No entanto, os integrantes da comissão técnica tricolor foram encaminhados a um hospital próximo. O coordenador da divisão de base Marcelo Vilhena está a caminho do local. Até a publicação desta matéria, quatro pessoas se encontram em observação em unidades de saudade dos municípios de Taboeira e Salinas, em Minas, sendo um atleta.

"O Bahia está em contato permanente com a Secretaria de Assistência Social de Salinas-MG e com os diretores dos hospitais que estão prestando socorro aos profissionais tricolores", declarou o clube.

Das quatro vítimas encaminhadas para atendimento, três já receberam alta e podem sair em breve. O único que ainda continua em observação, com previsão de sair ainda hoje, é o treinador de goleiros Eduardo Brandão, o "Duda".

"O clube está dando apoio no Fazendão, inclusive com psicólogos para as famílias, e está deslocando equipe para Minas, com o mesmo fim", informou a assessoria.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo