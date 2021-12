Olimpíadas do Rio recruta voluntários para abertura

As audições para quem quer participar como voluntário da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio 2016, em 5 de agosto, estão abertas. Os interessados devem acessar o site dos jogos e se cadastrar. As inscrições vão até dia 31 agosto de 2015. Para participar, é preciso ter 16 anos ou mais, completos em 1º de abril de 2016.



Brasileiros e estrangeiros poderão participar como voluntários em outros três espetáculos, o encerramento das olimpíadas, em 21 de agosto, a abertura e o encerramento dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, durante o mês de setembro. As cerimônias serão comandados por grandes nomes da cena artística brasileira, como Fernando Meirelles, Marcelo Rubens Paiva e Vik Muniz.

De acordo com a organização, não é obrigatório ter habilidade específica ou experiência anterior. As audições começam em novembro deste ano, quando candidatos terão o primeiro encontro com a equipe artística do Rio 2016. Os selecionados serão convocados a comparecer aos ensaios a partir de abril de 2016.

Fernando Meirelles, Andrucha Waddington e Daniela Thomas vão comandar as festas Olímpicas, enquanto Fred Gelli, Marcelo Rubens Paiva e Vik Muniz estarão encarregados de montar os espetáculos Paralímpicos.

