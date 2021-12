Zanetti treinava em aparelhos construídos pelo pai

Archimedes Zanetti é o pai, o incentivador e o primeiro que fez uma adaptação num aparelho essencial para o trabalho do filho: as argolas. Arthur Zanetti, 22, conquistou a medalha de ouro nesta segunda-feira, 06, em Londres, mas tudo começou de maneira bem caseira.

Sem argola durante um treino, quando ainda tinha oito anos, Arthur ganhou uma feita pelo pai, que tem uma oficina de máquinas industriais em São Caetano do Sul (Grande São Paulo). As medidas ficam bem próximas do aparelho profissional, mas com um custo bem mais baixo.

"Eu comecei a fazer alguma coisa depois que o Arthur começou a fazer a ginástica. O técnico perguntava "olha, dá para você fazer tal coisa?'. Como eu tenho uma técnica industrial, eu consigo fazer alguma coisa", disse Archimedes.

Hoje, pela exigência dos torneios, Arthur utiliza aparelhos oficiais nos treinos, mas seu pai continua a fazer argolas para as crianças que treinam no mesmo clube do ginasta. "Não é oficial, mas a gente ajuda do jeito que pode", afirmou.

Grande incentivador do atleta, Archimedes foi para Londres acompanhado pela mulher, pelo seu outro filho e pela namorada do atleta, e afirmou que não esperava a medalha de ouro.

"O coração quase explodiu. Eu nunca passei por uma situação semelhante. Nem no nascimento dos meus filhos eu fiquei numa situação dessa, porque o nascimento é uma situação programada", disse.

"Lá [na prova] todo mundo era do mesmo nível e a situação dele era bem difícil. Tem que dar o máximo do máximo. E graças ao trabalho dele e da equipe toda, ele conseguiu esse grande feito".

A aventura de Arthur na ginástica começou quando ainda era criança e um professor da escola ressaltou sobre sua agilidade com o corpo. O ginasta praticou futebol e natação, mas se deu bem mesmo na ginástica, sempre com o apoio do pai.

"A gente sempre levava ele para todos os lados, em todos os lugares que precisava ir. Ele tem muita força de vontade e a ginástica exige muito do atleta", completou.

