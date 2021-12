Zanetti crava saída e tem bom desempenho na qualificação

Promessa de ouro, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti começou bem os Jogos Olímpicos, na qualificação das argolas deste sábado, 6. Com boa apresentação e saída crava, o atleta conseguiu a nota de 15,533, maior do que a que ele recebeu no Mundial de Glasgow, em 2015. Contudo, a nota é inferior a que ele registrou no evento-teste dos Jogos em abril deste ano.

O campeão olímpico de 2012 agora aguarda o desempenho dos adversários para saber se vai conseguir vaga na final. As qualificatórias devem terminar às 21h deste sábado. Apesar de ainda não ter o resultado final, o público comemorou a atuação de Zanetti.

<GALERIA ID=20663/>

adblock ativo