Vouchers para ônibus expresso até a Fonte Nova estão à venda

Assim como aconteceu na Copa do Mundo-2014, os torcedores que vão assistir aos jogos na Arena Fonte Nova podem contar com ônibus expressos para chegar até o estádio.

Os vouchers custam R$ 25 e R$ 30, e estão à venda no Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Barra.

As linhas que partem dos shoppings Salvador, Barra e da Bahia custam R$ 25. Do aeroporto e Salvador Norte, R$ 30. Com exceção do aeroporto, todas as opções incluem estacionamento para quem quiser deixar o carro.

Metrô também funciona

Outra opção é usar o metrô, que funcionará normalmente durante as partidas. Quem for de carro pode estacionar no Shopping Bela Vista e pagar o estacionamento (varia de R$ 4 a R$ 7) e a passagem de ida e volta, que somam R$ 6,60.

