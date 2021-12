Voluntários são instruídos para a Rio-2016

Para que 10.900 atletas e 4.350 paratletas da Rio-2016 mantenham o foco apenas nas provas, voluntários do Brasil e exterior estão dispostos a ajudar no que for possível. Nesse contexto, 2.480 pessoas na Bahia receberam instruções nesta quinta-feira, 16, na inauguração do quinto Centro de Treinamento dos Voluntários, no Stiep, em Salvador.

Com a abertura do CT na capital amplia-se para seis o número de unidades no país, mantidas pela parceria Comitê Rio 2016 e a rede de ensino superior Estácio. A capacitação visa atender também o público na Olimpíada no Rio de Janeiro e cidades que terão competições de futebol. Esse serviço se estenderá para os Jogos Paralímpicos, em setembro, quando o Brasil receberá 4.350 paratletas de 179 países.

Segundo Dário Menezes, gerente-geral do projeto Rio 2016 pela Estácio, as aulas em Salvador ocorreram em horário simultâneo às dos CTs no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Manaus. "Oferecemos, ainda, conteúdo online em português, inglês e libras, para que voluntários daqui e também do exterior possam acessar", explicou Menezes.

O treinamento inclui um tópico que aborda brevemente o zika vírus, conforme divulgou o representante da Estácio. "Isto fica no treinamento Welcome Brazil, mas dentro de um contexto apenas de orientação geral", observou Menezes.

Gerente-geral de RH do Comitê Rio 2016, Elizabeth Correia disse que o treinamento abrange diversos setores de atuação. "Contempla áreas como os fundamentos dos Jogos e inclui a de protocolo para recepcionar do atleta às autoridades", resumiu ela.

Participante

Estudante de direito, o baiano Tiago Oliva, de 19 anos, promete se conter quando estiver diante das estrelas do basquete dos Estados Unidos, da seleção brasileira de futebol masculino e atletas do tênis. São os esportes favoritos do voluntário.

"É um absurdo que Maria Sharapova (flagrada em doping) não venha", reclamou Oliva, fluente em inglês e alemão, que será assistente de protocolo na Vila Olímpica. "Vou participar pela primeira vez. Espero me controlar para não babar quando vir as estrelas", confessou Tiago.

