Voluntários da Rio-2016 começam treinamento

Os 50 mil voluntários que vão trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro começaram, nesta quarta-feira, 13, os treinamentos para as atividades que desempenharão durante o evento. As primeiras aulas dos cursos de capacitação aconteceram no Centro de Treinamento da Força de Trabalho dos Jogos, montado num campus da universidade Estácio na capital fluminense.

Em junho, as outras cinco cidades em que haverá partidas de futebol receberão seus CTs. Em São Paulo, será no dia 1º; Belo Horizonte, no dia 8; Brasília e Salvador, ambas no dia 15; e Manaus, no dia 22. A expectativa da Estácio é de capacitar, ao todo, 140 mil pessoas nas seis cidades, entre voluntários, terceirizados e funcionários.

De acordo com o diretor de projeto da Rio-2016, Darino Menezes, todos os CTs vão oferecer a mesma grade curricular aos voluntários. Eles terão aulas de Liderança, Fundamentos das Operações dos Jogos, Técnicas de Gestão, Formação de Instrutores e Meu Papel nos Jogos, que são oficinas direcionadas ao papel que o voluntário vai desempenhar na Rio-2016.

"Usaremos alguns conceitos do que foi empregado na Copa-2014, e inclusive queremos trazer pessoas que passaram pela Copa. Mas, no geral, a estratégia de administração é completamente diferente, porque são eventos diferentes. Em Salvador, assim como em outras cidades-sede do futebol, os voluntários estudarão controle de acesso, saúde e segurança, além dos requisitos específicos de cada estádio", disse.

Ainda segundo o diretor, em Salvador são esperadas 2.500 inscrições para o voluntariado, e, dessas, 500 serão selecionadas para os postos.

Para muita gente não basta apenas assitir aos Jogos do Rio, tem que participar também (Foto: Divulgação)

Perfil variado

De acordo com levantamento da Estácio, cerca de 40% dos voluntários tem atpe 25 anos, e outros 40% de 25 a 40 anos. Pessoas mais velhas e idosas correspondem a 20% dos inscritos. A aposentada Marisa Fortes, de 64 anos, faz parte dessa última categoria, e diz que sempre participou de eventos sem receber nada por isso.

"Sou professora, e sempre trabalhei com universidades. Gosto de participar de eventos e ficar mais próxima da comunidade. Fui voluntária da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 2013, e acolhedora de família. Aqui serei auxiliar de uniformes, que é um cargo mais logístico do que de contato com o próximo. Mas fico feliz em fazer minha parte para essa Olimpíada ser a melhor possível", disse a voluntária.

*A repórter viajou a convite da produção do evento

