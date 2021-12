Vôlei: Para técnico brasileiro, foi a melhor vitória possível

Depois de chegar sob muita desconfiança às quartas de final do torneio feminino de vôlei, o Brasil conseguiu avançar à próxima fas e e está entre as quatro melhores equipes em Londres com uma vitória emocionante sobre a Rússia.

Diante das dificuldades que o Brasil apresentou na fase de grupos -dependendo, inclusive, de uma vitória dos EUA sobre a Turquia para ir ao mata-mata-, o técnico José Roberto Guimarães comemorou muito a vitória e reconheceu o equilíbrio da partida.

"É sempre um jogo difícil contra a Rússia, principalmente porque são bolas altas, tem um forte o bloqueio duplo. Foi um jogo sofrido, no sufoco, muito equilibrado. Melhor vitória que essa, impossível", disse ele em entrevista à Record.

O treinador também agradeceu à torcida e disse que o apoio das arquibancadas foi fundamental para o resultado desta terça-feira, 7. "Esse mantra deu certo: "o campeão voltou, o campeão voltou". Eles [os torcedores] levaram o time pra cima o tempo inteiro, principalmente no quarto set, quando estávamos atrás no placar. Só tenho a agradecer a todos os torcedores que estavam aqui [no complexo Earl's Court, em Londres] e aos que estavam em casa, roendo as unhas, passando nervoso."

Quando o repórter esboçou uma pergunta sobre o Japão -adversário do Brasil na semifinal-, Zé Roberto saiu pela tangente. "Pelo amor de Deus, deixa eu curtir um pouco essa vitória, cara". Em seguida, foi até a arquibancada festejar com a torcida.

adblock ativo