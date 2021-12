Vôlei-Masculino: Brasil vence a Rússia com facilidade

O Brasil mostrou que segue firme e forte na busca para retomar a hegemonia no vôlei masculino. Concentrado, o time não deu chances para a Rússia e atropelou com um sonoro 3 a 0 (parciais de 25/21, 25/23 e 25/21).

Na próxima rodada, o time reeditará a final olímpica de Pequim contra os Estados Unidos, na quinta-feira, 2. Já a Rússia enfrenta a Tunísia. Na primeira parcial, os dois ataques levaram vantagem sobre as defesas. O fundamento que pesou foi o saque. Os russos erraram sete vezes e assim o Brasil passou a ter mais tranquilidade em quadra.

A equipe de Bernardinho mostrou mais frieza no momento de decidir e levou a melhor, fechando o set em 25 a 21. O time voltou focado na partida e logo abriu vantagem no 2º set. A Rússia continuou baseando seu jogo nas pancadas do saque. Aos poucos tentava variar as jogadas, acelerando a bola no meio para o central Muserskiy, de 2,18m.

Mas o Brasil seguiu forçando o seu serviço para explorar a fragilidade da recepção russa. Deu resultado e a equipe logo abriu seis pontos antes da metade da parcial. O time chegou a abrir 21 a 14. Aí Mikhaylov foi para o saque. Forçando muito, ele deu muito trabalho para a recepção e a vantagem brasileira caiu para dois pontos. O set voltou a ficar equilibrado, mas na hora da decisão, Muserskiy errou o saque e o Brasil fechou a parcial em 25 a 23.

Era tudo ou nada para os russos no 3º set. Eles começaram o set forçando o saque como haviam terminado o anterior. Em contrapartida, os brasileiros voltaram um pouco abaixo do que apresentaram, menos concentrados. A Rússia aproveitou. Mas não demorou ao Brasil reequilibrar o jogo. A Rússia mudou sua maneira de jogar, explorando mais a técnica de Tetyukhin no ataque ao invés da potência.

Bernardinho apostou em Ricardinho para dar mais velocidade ao ataque brasileiro. A partida virou lá e cá. E cresceu em qualidade e em emoção. Depois da retomada da dianteira no placar, Bernardinho desfez o "cinco-um", com as voltas de Bruninho e Vissotto para a quadra. O ponta foi decisivo com dois bloqueios. Fim de jogo. Um sonoro 3 a 0 na Rússia.

