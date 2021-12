Vôlei-Masculino: Brasil perde invencibilidade para os EUA

A crise no vôlei, que parecia restrita à seleção feminina, estendeu-se também ao time masculino. Nesta quinta-feira, 2, a equipe comandada por Bernardinho caiu diante dos EUA, algozes da final dos Jogos de Pequim-2008. Apresentando um alto nível técnico, os americanos ganharam de virada por 3 sets a 1 (23/25, 27/25, 25/19 e 25/17). Foi a primeira derrota da seleção masculina em Londres.

Com a derrota, a seleção masculina estacionou nos seis pontos e é a segunda do Grupo B, logo atrás dos próprios americanos que estão invictos após três jogos.

O penúltimo jogo do Brasil na fase de classificação será neste sábado, às 18h (de Brasília), contra a Sérvia.

O jogo - No primeiro set, o jogo começou extremamente equilibrado, com as equipes se revezando no placar. Os opostos das equipes foram os principais destaques na parcial. Clay Stanley, algoz do Brasil na final de 2008, anotou cinco pontos no set. Mas quem levou a melhor foi o gigante Leandro Vissotto, de 2,12 m. O oposto brasileiro levou a seleção à vitória na parcial após acertar dois grandes saques. O primeiro foi ace. Já o segundo explodiu na manchete de Lambourne, que colocou a bola para fora.

A torcida verde e amarela presente no Earls Court explodiu em alegria. O líbero Escadinha arremessou a bola na arquibancada ao comemorar a vantagem no placar.

Na segunda parcial, o Brasil diminuiu o ritmo, e os EUA aproveitaram para se impor. Com um saque muito forçado, destruíram a recepção brasileira.

Quando o placar apontar vantagem de 17 a 13 para os americanos, Bernardinho fez a inversão, colocando Ricardinho e Wallace nas vagas de Bruno e Vissotto. A mudança surtiu efeito. Wallace entrou inspirado e, com quatro pontos consecutivos no ataque, levou o Brasil à igualdade no placar.

Logo depois, Priddy foi para o serviço e, com dois saques demolidores -um deles chegou a incríveis 113 km/h-, colocou seu time de novo em vantagem. Um lance polêmico quase tirou a vitória dos EUA na parcial. Com o placar em 24 a 23, Stanley atacou da saída de rede. A bola bateu no bloqueio de Murilo e, depois na antena. Os americanos já comemoravam a vitória na parcial quando foram interrompidos pelo árbitro, que inverteu o ponto. O holandês Frans Loderus interpretou que foi o oposto americano quem colocou a bola na antena.

A marcação levou os jogadores dos EUA ao desespero e rendeu sonoras vaias da torcida para o árbitro. Os apupos se repetiram ainda com mais força quando o lance foi mostrado em replay no telão. Em seguida, os americanos conseguiram fechar em 27 a 25 após um ataque para fora de Sidão.

No terceiro set, o domínio foi total dos americanos. A equipe passeou em quadra e, num ataque de Anderson, os EUA fecharam a parcial em 25 a 19. O quarto set se iniciou equilibrado, mas no meio da parcial os americanos dispararam.

A torcida pediu Giba. O veterano substituiu Murilo e entrou em quadra ovacionado. Mas a substituição não provocou alterações significativas no placar. Os EUA mantiveram o ritmo e o bom saque. Era uma questão de tempo até fechar. Num ataque de Priddy, os americanos fecharam a parcial em 25 a 17 e venceram o jogo.

