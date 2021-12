Vôlei masculino: Brasil e Itália decidem vaga na final

Um dos maiores confrontos do vôlei mundial marca a disputa por vaga na decisão do torneio masculino nos Jogos de Londres. Brasil e Itália se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 15h30 (de Brasília), na Earl's Court, na capital britânica.

A semifinal entre as seleções que dominaram a modalidade entre o final dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000 foi decidida na última quarta-feira, 8. O Brasil passou com facilidade pela Argentina, confirmando o favoritismo com um placar de 3 sets a 0. Pelo mesmo placar, a Itália surpreendeu e atropelou os EUA, até então favoritos ao bicampeonato olímpico.

A quebra da hegemonia norte-americana pelos italianos injetou novo ânimo ao time europeu, que fez uma campanha apenas regular na fase de classificação. Já o Brasil vê seu principal rival pelo ouro fora do caminho, mas agora carrega o peso de entrar como favorito na semifinal olímpica.

Em sete confrontos nos Jogos Olímpicos, a Itália nunca venceu o Brasil. Em Atenas-2004, o time do técnico Bernardinho venceu os italianos na fase de grupos e também na decisão do ouro, que deu ao Brasil seu segundo título na modalidade. Em Pequim-2008, o Brasil também fez a semifinal contra a Itália e venceu por 3 sets a 1, mas acabou derrotado na final pelos EUA.

Atual líder do ranking mundial, o Brasil tenta conter a euforia e manter a concentração em alta. "A nossa postura está sendo outra, o sinal de alerta foi ligado. Agora é pensar no que vai vir pela frente porque, a partir de agora o campeonato começa sempre no próximo jogo. Estamos bem dentro de quadra, com empenho, dedicação e isso é o termômetro da nossa equipe", disse o líbero Serginho ao site da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Outra preocupação brasileira é a lesão do oposto Leandro Vissotto, que machucou a coxa direita ainda no primeiro set contra os argentinos. "Espero poder estar 100% na quinta-feira. É um sonho estar aqui e não quero que acabe assim. Vamos torcer para que não seja nada grave. Se for, vou estar torcendo com o grupo", afirmou o atleta.

Na Itália, os destaques são os ponteiros Cristian Savani e Ivan Zaytsev, que brilharam contra os EUA. Antes do duelo entre brasileiros e italianos, às 11h (de Brasília), Bulgária e Rússia decidem a outra semifinal.

