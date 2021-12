Vôlei Masculino: Brasil bate Argentina e vai à semi

O Brasil acabou com a vantagem da Argentina no histórico de confrontos no vôlei masculino em Jogos Olímpicos e se classificou para as semifinais da Olimpíada de Londres, nesta quarta-feira, com uma vitória confortável por 3 sets 0 (25-19, 25-17 e 25-20).

O Brasil agora aguarda o vencedor de EUA x Itália para conhecer seu adversário na semifinal.

A seleção brasileira perdeu, no entanto, o oposto Leandro Vissoto, que saiu de quadra mancando durante a partida depois de sentir uma lesão, aparentemente na virilha direita, durante um ataque ainda no primeiro set.

Contra um rival a quem venceu nos 28 confrontos disputados em torneios realizados pela Federação Internacional de Vôlei, excluindo as Olimpíadas, o Brasil tinha um retrospecto de duas vitórias e três derrotas diante da Argentina em Jogos Olímpicos. O placar agora está empatado.

O Brasil, líder do ranking mundial e que busca em Londres a terceira final olímpica consecutiva, tinha a incômoda desvantagem contra os arquirrivais, apesar de ter um currículo infinitamente mais vitorioso, com destaque para os dois ouros olímpicos em Barcelona-1992 e Atenas-2004.

Os brasileiros perderam a disputa do bronze em Seul-1988 -- única medalha do vôlei masculino argentino em Olimpíadas-- e foram batidos justamente na fase de quartas de final em Sydney-2000.

Também sofreram uma derrota logo na primeira partida de Atlanta-1996, uma surpresa para o time que era o campeão olímpico em consequência do ouro conquistado quatro anos antes em Barcelona.

As vitórias brasileiras antes de Londres foram em Los Angeles-1984, no caminho para a conquista da medalha de prata, e na decisão de 5o lugar dos Jogos de Atlanta.

Na partida desta quarta na arena Earls Court, os brasileiros comandaram o placar em todos os sets, com destaque para as atuações no ataque de Murilo (15 pontos) e Sidão (12).

Wallace, que substituiu Vissoto após a lesão, entrou bem na partida e foi o terceiro maior pontuador do time, com 11 bolas no chão.

Se enfrentar os Estados Unidos na semifinal, será uma repetição da final olímpico de Pequim-2008, vencida pelos norte-americanos, e também a segunda vez que os times se enfrentarão em Londres. Na primeira fase, os EUA venceram por 3 sets a 1.

