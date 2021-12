Vôlei: Juliana e Larissa vencem chinesas e conquistam o bronze

A dupla brasileira formada por Juliana e Larissa virou o jogo contra as chinesas Xue e Zhang e conquistou a medalha de bronze no vôlei de praia, nesta quarta-feira, 08, com parciais de 11/21, 21/19 e 15/12.

É a 10ª medalha do Brasil, que tem mais três garantidas: com Alison e Emanuel no vôlei de praia, Esquiva Falcão no boxe e a seleção masculina de futebol.

A parceria da China havia faturado o bronze em Pequim-2008.

Até a semifinal, as brasileiras não haviam perdido nenhum set. Mas foram derrotadas, de virada, pelas americanas Ross e Kessy, por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/19 e 15/12.

A dupla dos EUA decide a medalha de ouro contra suas compatriotas Walsh e May, atuais bicampeãs olímpicas.

O Brasil só ficou com uma esperança de medalha entre as mulheres após a eliminação prematura de Talita e Maria Elisa, ainda na fase de oitavas de final, ante duas freguesas.

