Vôlei: Itália atropela americanos e faz a semifinal contra o Brasil

Em um dia de muita inspiração, a Itália conseguiu uma vitória surpreendente por 3 sets a 0 (28/26, 25/20 e 25/20) sobre os Estados Unidos -atuais campeões olímpicos- nesta quarta-feira, 08, no Earls Court, pelas quartas de final do torneio masculino de vôlei da Olimpíada.

A Itália chegou desacreditada no mata-mata, na quarta colocação do Grupo A, atrás de Bulgária, Polônia e Argentina. Líderes invictos do Grupo B, os americanos eram os favoritos na partida desta quarta.

Com atuações irregulares na fase preliminar, os italianos se superaram em quadra; apresentaram um voleibol muito consiste e cheio de belas jogadas. Os saques potentes de Savani, Zaytsev e Travica -que chegaram a 120 km/h- fizeram a diferença no jogo.

Agora, a Itália encontra o Brasil na semifinal, na sexya-feira, 10, às 15h30 (horário de Brasília).

adblock ativo