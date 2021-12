Vôlei: Instável, Brasil busca afirmação contra coreanas

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira feminina de vôlei ainda não mostrou em quadra o favoritismo a um novo pódio em Londres. Nesta quarta-feira, 01, às 18h (horário de Brasília), a equipe brasileira enfrenta a Coreia do Sul em busca não só de uma vitória, mas também de afirmação como candidata a medalha.

Após uma vitória complicada na estreia contra a Turquia (3 sets a 2), o Brasil reencontrou a seleção dos EUA e perdeu novamente, desta vez por 3 sets a 1. Desde que venceu as norte-americanas na final olímpica de Pequim-2008, o Brasil virou freguês das rivais: em oito jogos, ganhou três e perdeu cinco para as atuais campeãs da Copa do Mundo e do Grand Prix.

A oscilação contra as turcas e o revés contra as americanas acenderam o sinal de alerta para a equipe do técnico José Roberto Guimarães. O time é quarto colocado no Grupo B, atrás de EUA, China e Coreia do Sul e à frente apenas de Sérvia e Turquia. As quatro melhores seleções da chave irão às quartas de final.

"Ainda temos muito campeonato pela frente. Agora precisamos estudar o que fizemos de errado nesta partida (contra os EUA)", afirmou a ponteira Jaqueline ao site da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Uma vitória contra as coreanas é fundamental para as aspirações brasileiras, já que se trata de um confronto direto por vaga nas quartas de final. A Coreia do Sul perdeu para os EUA na estreia por 3 sets a 1, mas se recuperou com vitória por igual placar sobre a Sérvia.

Para a atacante Paula Pequeno, o Brasil precisa tomar a derrota para os EUA como lição antes do duelo contra as coreanas. "Foi bom para acordarmos. Precisamos melhorar nossa defesa e sermos mais agressivas."

Após o duelo desta quarta, a equipe brasileira ainda enfrentará China (sexta-feira, dia 03) e Sérvia (domingo, dia 05) pela fase de classificação.

