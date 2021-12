Vôlei-Feminino: Seleção perde para a Coreia do Sul e se complica

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/21 e 25/23), em 1h30min de jogo, no Earls Court, pela terceira rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Londres.

Agora, a seleção tem mais dois jogos -contra Sérvia e China- e precisa vencer os dois confrontos para ficar entre as quatro melhores da chave. Apenas assim as atuais campeãs avançam às quartas de final da competição.

Apesar de o lance mais empolgante do jogo ter sido uma defesa com pé da líbero Fabi, as próprias atletas brasileiras reconheceram que faltou vibração à equipe. As coreanas erraram menos e cederam 11 pontos, enquanto as brasileiras deram 17 pontos para as rivais. As orientais também foram mais eficientes no bloqueio e no ataque.A maior pontuadora foi a coreana Kim Yeon, que anotou 21 pontos.

No primeiro set, a ponteira Paula Pequeno não conseguiu virar nenhuma bola. O técnico José Roberto Guimarães colocou Jaqueline em seu lugar. O Brasil chegou a abrir três pontos de diferença, mas tomou a virada e ficou em desvantagem até o fim da parcial. Mesmo assim, chegou a salvar três match points.



O destaque da equipe foi a ponteira Fernada Garay, que já tinha entrado bem na derrota ante as americanas. Mas a inspirada Kim Yeon decidiu a favor das coreanas: 25 a 23. Na segunda parcial, as duas seleções trocaram pontos até o fim do set. Só que a coreanas tiveram mais calma e personalidade, abriram vantagem e venceram por 25 a 21.

No terceiro set, o treinador brasileiro voltou com Paula Pequeno. A atleta estava em uma noite infeliz e fez apenas um ponto no duelo. O placar se repetiu e as orientais festejaram muito o significativo triunfo. As brasileiras deixaram a quadra cabisbaixas.

