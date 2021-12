Vôlei feminino: EUA vencem coreanas e estão na final

As semifinais do torneio feminino de vôlei da Olimpíada começaram sem surpresas. Única invicta do torneio, a seleção norte-americana venceu a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25/20, 25/22, 25/22) e vai disputar sua segunda final consecutiva.

Atual medalha de prata, os EUA podem ter a chance da revanche na decisão. Em Pequim-2008, perderam o ouro para o Brasil, que ainda nesta quinta-feira, 9, enfrenta o Japão na outra semifinal.

A Coreia do Sul começou a partida sem sentir a pressão e ficou em vantagem durante quase todo o primeiro set. As americanas contaram com o bloqueio para equilibrar o jogo -foram sete pontos só no primeiro sete.

O equilíbrio acabou quando a oposto Hooker começou a se destacar. Ela foi a maior pontuadora da partida, com 24 pontos. A ex-jogadora do Osasco venceu, assim, o duelo particular com a sul-coreana Yeon-Koung Kim, que acabou com 20 bolas no chão.

O segundo set foi parecido. A Coreia ficou na frente na maior parte do tempo, mas a experiência norte-americana fez a diferença e a equipe fez 2 a 0. Os EUA estavam dispostos a fechar o jogo e começaram o terceiro set abrindo vantagem. As coreanas se esforçaram e conseguiram encostar, mas um erro de ataque das asiáticas encerrou a partida.

A disputa do ouro acontece no sábado, 11, às 14h30 (de Brasília).

