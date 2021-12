Vôlei: Favorito, time de Bernardinho encara argentinos

Campeão olímpico em Atenas-2004 e vice em Pequim-2008, o time brasileiro masculino de vôlei é favorito no confronto decisivo contra a Argentina nesta terça-feira, 8, às 10h (de Brasília), pelas quartas de final da Olimpíada de Londres.

Dono da segunda melhor campanha do Grupo B na primeira fase, o time do técnico Bernardinho venceu quatro partidas e teve uma única derrota até aqui -revés antes os EUA, atuais campeões olímpicos, por 3 sets a 1. Ontem, o Brasil encerrou sua participação na fase de grupos com vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha.

A Argentina vem oscilando bastante na competição e ficou em terceiro lugar do Grupo A, com três vitórias e duas derrotas na primeira fase. O time argentino vem de vitória sobre a Grã-Bretanha (3 a 0), mas é considerado azarão ante os brasileiros.

Apesar do favoritismo, Bernardinho considera que o Brasil ainda está não alcançou sua capacidade plena em Londres. "O importante é que chegamos bem ao fim da primeira fase, mas não estamos ainda no ponto ideal", disse o técnico. Porém, ele acredita que a experiência do grupo será um ponto a favor no mata-mata. "Temos jogadores que já foram campeões olímpicos e isso nos ajudará, nos dando confiança para o restante da competição", frisou Bernardinho.

Um dos remanescentes do ouro de 2004 e da prata de 2008 é o líbero Serginho. Para ele, a fase eliminatória deve ser encarada com uma nova competição em que não há espaço para erros.

"Agora zerou tudo. A responsabilidade existe para todas as equipes existe e o peso é muito grande. Temos que passar por cima de qualquer adversário. Olimpíada tem um peso gigante e nós estamos acostumados a lidar com isso", declarou o camisa 10.

