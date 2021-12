Vôlei: dupla do baiano Ricardo é eliminada nas quartas

Os brasileiros Ricardo e Pedro Cunha foram derrotados nesta segunda-feira, 06, pelos alemães Julius Brink e Jonas Reckermann por 2 sets a 0, com parciais de 21-15 e 21-19, e foram eliminados nas quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Londres.

Medalha de ouro nos Jogos de Atenas, em 2004, quando jogou ao lado de Emanuel, Ricardo não conseguiu ser eficiente no bloqueio como de costume. Pedro, por sua vez, teve alguma dificuldade na recepção.

O primeiro set foi o mais fácil para a dupla da Alemanha, que administrou uma vantagem que na maioria das vezes era de seis pontos, construída logo no começo, e fecharam em 21 a 15.

Na segunda parcial, as duas duplas se alternaram na frente no placar, e os brasileiros se colocaram na dianteira em um momento importante, fazendo 19 a 18. Brink e Reckermann, contudo, viraram e venceram por 21 a 19.

Os alemães terão pela frente nas semifinais, já nesta quarta-feira, o vencedor do duelo entre os holandeses Reinder Nummerdor e Rich Schuil e os italianos Paolo Nicolai e Daniele Lupo. No outro confronto que vale uma vaga na decisão, os brasileiros Alison e Emanuel medirão forças com Martins Plavins e Janis Smedins, da Letônia.

