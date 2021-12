Vôlei de Praia: Alison e Emanuel vencem e vão à final

Alison e Emanuel já confirmaram uma medalha olímpica nos Jogos de Londres. A dupla brasileira venceu nesta terça-feira, 07, os azarões Martins Plavins Martins e Janis Smedins, da Letônia, por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 22/20, em 40 minutos.

Na quinta-feira, 9, eles vão jogar pelo ouro com os vencedores da outra semifinal, que será realizada às 19h. A partida reunirá os alemães Julius Brink e Jonas Reckermann e os holandeses Reinder Nummerdor e Rich Schuil.

Com a vitória desta terça-feira, 7, Emanuel conseguiu a sua terceira medalha em Jogos Olímpicos. Ele ficou com o ouro em Atenas-04 e o bronze em Pequim-08.

Os brasileiros não tiveram muita dificuldade para vencer a dupla da Letônia. Com uma boa atuação de Alison no bloqueio, a dupla, que treina no Rio, venceu por 21 a 15 o primeiro set.

No set seguinte, os letões deram mais trabalho aos brasileiros. Eles chegaram a empatar em 19 pontos, mas os brasileiros fecharam o set por 22 a 20.

