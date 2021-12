Vôlei: chamada de "Gamovinha", Sheilla exalta torcida

Após a suada vitória do Brasil sobre a Rússia pelas quartas de final o torneio feminino de vôlei, nesta terça-feira, 07, o técnico Zé Roberto Guimarães mostrou-se muito satisfeito com o desempenho da seleção em quadra.

"Estou muito feliz com o resultado. Ganhar de 3 a 2 nas quartas de final de um torneio como esse é muito difícil. Estou muito orgulhoso pelo comportamento das jogadoras. Por elas terem saído de uma situação difícil, de quase eliminação para uma classificação nas semifinais."

Chamada de "Gamovinha" pela líbero Fabi - em uma referência à oposta da Rússia, destaque do time na Olimpíada - Sheilla, jogadora decisiva no fim do tie-break, reconheceu que precisa se esforçar um pouco mais do que a gigante de 2,02 m para colocar a bola no chão.

"Tenho que fazer um pouco mais de força para virar as bolas do que a Gamova, porque ela ataca por cima do bloqueio, e eu tenho que ir pelos lados."

Sheilla também destacou o papel fundamental que a torcida teve na vitória de hoje. No Earls Court, os brasileiros fizeram a festa e entoaram o grito de "o campeão voltou".

Muito emocionada, a central Fabiana enalteceu o trabalho da equipe e disse que as jogadoras nunca deixaram de acreditar na classificação.

"Ficou nítido no jogo de hoje a nossa tranquilidade, a nossa capacidade de superação. Em nenhum momento a gente deixou de acreditar. Nem quando elas estiveram prestes a fechar o jogo. Não passou na nossa cabeça em nenhum momento que algo poderia dar errado."

