Vôlei: brasileiras vencem Rússia e encaram China nas quartas

A seleção feminina de vôlei resolveu em três sets a partida contra a Rússia e encerrou invicta a primeira fase dos Jogos Olímpicos de 2016, garantindo o primeiro lugar no grupo A.

As russas, que até este domingo também não tinham perdido nenhuma partida, estiveram à frente das brasileiras em alguns momentos, mas o Brasil conseguiu alcançar o país adversário e virar os sets. Agora, o time do técnico José Roberto Guimarães enfrentará a China nas quartas de final. O jogo eliminatório será na terça-feira (16).

O time brasileiro fechou o primeiro set com um placar apertado, de 25 a 23. A Rússia começou melhor o segundo set, mas o Brasil deixou as adversárias para trás e chegou a abrir seis pontos de vantagem. As brasileiras encerraram o set por 25 a 21.

O terceiro set também começou com as russas abrindo o placar. O Brasil buscou o equilíbrio e conseguiu ficar oito pontos à frente. A Rússia reagiu e pontuou seis vezes seguidas, diminuindo a diferença para dois pontos. O Brasil contra-atacou e finalizou a partida, novamente com um placar de 25 a 21. O técnico russo pediu desafio para confirmar o último ponto, mas a checagem oficializou a vitória brasileira.

