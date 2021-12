Vôlei: brasileiras celebram fortalecimento do grupo

A ponteira Fernanda Garay enalteceu a postura da seleção brasileira na vitória sobre a Rússia, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres. "A gente se fortaleceu e cresceu no momento certo. Elas tiveram vários match points, mas conseguimos a vitória", declarou a atleta, responsável pelos saques decisivos que definiram a vitória brasileira.

"Foi um saque abençoado, que entrou no momento certo", acrescentou a ponteira. "Passamos muitas dificuldades nos últimos dias. Estamos mais fortalecidos para a semifinal. Foi a prova que o time está vivo", disse a oposta Natália.

A seleção brasileira conseguiu a classificação para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres na última colocação do Grupo B. Na última rodada da fase classificatória, a equipe brasileira venceu a Sérvia, além de contar com uma vitória dos EUA sobre a Turquia, para avançar. Já a Rússia chegou às quartas de final invicta -venceu os cinco jogos da fase anterior.

