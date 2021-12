Vôlei: Brasil vence Japão e buscará o bicampeonato contra os EUA

A seleção brasileira feminina de vôlei explorou bem o bloqueio - fez 14 pontos neste fundamento - e atropelou o Japão por 3 sets a 0 (25/18, 25/15 e 25/18) nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Londres, na tarde desta quinta-feira, 09, em 1h10min de jogo no Earls Court. A japonesa Kimura foi a maior pontuadora do confronto com 14 pontos.

Agora, o Brasil reedita a final da Olimpíada de Pequim e enfrenta os EUA na decisão. Há quatro anos, as brasileiras levaram a melhor.

Desta vez, as americanas chegam como favoritas por terem vencido a equipe de Zé Roberto Guimarães na primeira fase por 3 sets a 1. A decisão pela medalha de ouro será disputada no próximo sábado, a partir das 14h30.

No primeiro set, as japonesas, como já era esperado, defenderam demais. O Brasil contra-atacava com bloqueios de Fabiana e Thaisa, as duas centrais da seleção de Zé Roberto Guimarães.

Foram oito pontos neste fundamento contra nenhum japonês na primeira parcial. Além deste quesito favorável, as nipônicas perderam quase todos os ralis do primeiro set. Assim, a seleção brasileira fechou por 25 a 18.

A maior pontuadora da parcial foi a japonesa Kimura, que anotou sete pontos. Apesar da facilidade, o treinador brasileiro José Roberto Guimarães reclamou da defesa em um dos tempos técnicos. "Sabemos onde elas atacam, p... Não podemos deixar estas bolas caírem".

A segunda parcial começou mais equilibrada, mas o Brasil, com 43% de aproveitamento no ataque contra apenas 13% das nipônicas, logo abriu vantagem. O bloqueio não funcionou tão bem como no primeiro set, porém, mesmo assim, foi superior ao das rivais. As brasileiras venceram o set por fáceis 25 a 15.

O último set foi equilibrado até o primeiro tempo técnico. Depois, o Brasil disparou. As japonesas continuavam com aproveitamento fraco nos ataques e também erravam mais do que as brasileiras. Sem dificuldades, as atuais campeãs olímpicas derrubaram as adversárias por 3 sets a 0, com a terceira parcial vencida por 25/18.

