Vôlei: Brasil supera Rússia no tie-break e é semifinalista

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu, mas superou o fantasma russo por 3 sets a 2 (24/26, 25/22, 19/25, 25/22 e 21/19) e avançou às semifinais dos Jogos para enfrentar o Japão, que eliminou a China mais cedo. O Brasil chegou a salvar seis match points da Rússia no tie-break e conseguiu a vitória em um ataque de Fabiana. A maior pontuadora da partida foi a ponta russa Shashkova, que anotou 28 pontos.

No Brasil, os destaques foram a oposta Sheilla, com 27 pontos e decisiva no quinto set, e Thaisa, que fez 24 pontos e teve um ótimo aproveitamento nos ataque pelo meio das rede. Com a vitória, o Brasil superou as carrascas russas, que eliminaram as brasileiras na semifinal de Atenas-2004 e as superaram na final da última Copa do Mundo, em 2010.

No primeiro set, as equipes trocaram pontos até o fim da parcial. Sheila errou um ataque e as russas fecharam por 26 a 24. Na segunda parcial, o bloqueio funcionou e a meio de rede Thaisa foi o destaque brasileiro. Em um momento, o placar chegou a ficar 24 a 19 para o Brasil e as russas fizeram três pontos consecutivos. Lembrou o fatídico quarto set de Atenas-2004, no qual as brasileiras desperdiçaram cinco match points e, depois, perderam a partida. Só que Thaisa fechou a parcial em um ataque pelo meio: 25 a 22.

No terceiro set, a estrela Gamova, que já havia acabado com o Brasil na final do Mundial-2010, resolveu aparecer e definiu o set para a Rússia. No quarto set, Thaisa apareceu novamente e o Brasil fechou com maior facilidade. Outro 25 a 22. No tie-break, as brasileiras evitaram a derrota por seis vezes e fecharam com placar incrível: 21 a 19.

